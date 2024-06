Tygodniowy przegląd prasy 30.06.2024: Dębica, 23.06-29.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Dębicy

28 czerwca odbył się wielki finał Miss Polonia 2024. Tytuł najpiękniejszej Polki, a także nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych, voucher edukacyjny na 10 tys. zł oraz suknia trafiły do Mai Klajdy - kandydatki pochodzącej z Łęcznej w woj. lubelskim. Wydarzenie jak zwykle cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności. Nic dziwnego - to najstarszy i najbardziej prestiżowy tego typu konkurs w Polsce. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotogalerię.

1 lipca 2022 roku otwarto kolej gondolową w Solinie. To bez wątpienia największa atrakcja turystyczna w Bieszczadach. Kolej przewiozła do tej pory grubo ponad milion osób!

Wszystko jasne. W piątkowy wieczór poznaliśmy nową Miss Polonia 2024. W warszawskim ATM Studio do walki o koronę stanęły 24 kandydatki. Poniżej znajdziecie końcowe rozstrzygnięcia.

Mammobusy, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do badań mammograficznych, wyruszają w trasę po Polsce, by umożliwić kobietom dostęp do bezpłatnych badań piersi. W lipcu zatrzymają się na Podkarpaciu, oferując szansę na wczesne wykrycie ewentualnych zmian.