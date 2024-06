Bicyklomania 2024. Tłumy miłośników rowerów w Dębicy [ZDJĘCIA]

Bicyklomania to wydarzenie, które odbyło się już po raz szesnasty i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Tegoroczna trasa prowadziła z Dębicy do Czarnej, z finałem na stadionie miejskim przy ul. Akademickiej w Dębicy. Na starcie rajdu pojawiły się całe rodziny, gotowe do wspólnego przeżycia przygody na rowerach.

Najmłodszym uczestnikiem wydarzenia był urodzony w 2023 roku Jakub Tarnawski, a najstarszym 79-letni Wiesław Wójcik.

Półmetek wydarzenia nastąpił na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Czarnej, gdzie na uczestników czekały pyszne kanapki przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich. Dodatkowo, odbyły się pokazy zwycięzców ogólnopolskich turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które przyciągnęły uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Po dotarciu na stadion miejski przy ul. Akademickiej, uczestnicy Bicyklomanii mogli zregenerować siły przy gorącym posiłku oraz skorzystać z licznych atrakcji i niespodzianek. Animatorzy przeprowadzili konsultacje i pogawędki na temat uzależnień oraz konkursy z nagrodami. Dzieci miały okazję spróbować swoich sił na euro-bungee oraz w strzelaniu z łuku. Ogromne wrażenie na wszystkich zrobił pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Łukasza Kowala.

Główny sponsor imprezy zadbał o cenne nagrody dla uczestników, w tym rower elektryczny ROMET e-modeco suv 1.0, bony oraz upominki.