Prasówka 16.06.2024 z całego tygodnia w Dębicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. V Krajowe Dni Pola w Boguchwale, Dzień Bieszczadzki w Przemyślu, Dni Łańcuta, Dni Lubaczowa, Dni Głogowa Małopolskiego, XII Festiwal Pieroga w Iwoniczu-Zdroju. Szczegóły w naszej galerii.

W wyniku aktów wandalizmu zniszczone zostały ogrodzenie Parku Jordanowskiego oraz pokrowiec na materac do skoku wzwyż na stadionie lekkoatletycznym. Burmistrz Mateusz Kutrzeba apeluje do mieszkańców o poszanowanie wspólnej przestrzeni i zaprzestanie dewastacji mienia publicznego.

Telewizja Polska (TVP) otrzymała prawie 600 zgłoszeń od organizatorów publicznych pokazów meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2024. Udzielanie licencji potrwa do 14 czerwca, czyli dnia rozpoczęcia turnieju. TVP pokaże wszystkie 51 spotkań Euro 2024, co czyni ją jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do udzielania licencji i zgód na publiczne pokazy wszystkich meczów.

Spośród sześciu największych, prezydenckich miast w województwie podkarpackim, wygrała Koalicja Obywatelska. W dwóch pozostałych Prawo i Sprawiedliwość.

Po raz pierwszy w historii wyborów do Parlamentu Europejskiego województwo podkarpackie będzie reprezentować czworo europosłów.