Prasówka z całego tygodnia 23.06.2024 w Dębicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Rzeszów stał się centrum pasji i kreatywności dla fanów LEGO dzięki największej w Europie wystawie budowli z klocków LEGO. Na zwiedzających czeka imponująca ekspozycja, która potrwa od 22 czerwca do 1 września w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall.

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu dębickiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Podkarpacie w dniach 21-23 czerwca będzie tętnić życiem dzięki licznie zaplanowanym wydarzeniom. Oto przegląd najciekawszych imprez, które odbędą się w naszym regionie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym zestawieniem, które gwarantuje niezapomniane przeżycia dla każdego!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Dębicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kutaisi jest trzecim co do wielkości miastem w Gruzji (po Tibilisi i Batumi), ale ma największy i najlepszy bazar. Warzywa, owoce, sery, słodycze, wino, czacza, aromatyczne przyprawy. Tanio, świeżo i smacznie. A to wszystko nieco w stylu retro. Czas jakby się tu zatrzymał.