Przegląd prasy z czerwca 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Dębicy?

29 czerwca w Dębicy odbyła się wielka impreza dla miłośników jednośladów - Bicyklomania. Ta największa rowerowa impreza sezonu przyciągnęła około 1300 miłośników jazdy na dwóch kółkach, którzy mieli do pokonania trasę liczącą ponad 30 km.

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu dębickiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Gminy Lubenia, Dni Orłów, Dni Jarosławia, Święto Fajki "Fajka Francuska" w Przemyślu, Festiwal Łączymy Pokolenia w Brzozowie, Festyn na Gackiej Górce, Święto Kwitnącej Fasoli we Wrzawach, Drift Show w Dynowie, XVI Zawody Drwali w Bratkowicach. Szczegóły w naszej galerii.

Dębica przygotowała na lato 2024 bogaty program atrakcji, który zadowoli miłośników muzyki, sportu, sztuki, a także rodziny z dziećmi. Oto najważniejsze wydarzenia, które warto wpisać do swojego kalendarza.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Dębicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Gala Miss Polonia 2024 zbliża się wielkimi krokami. Już 28 czerwca poznamy zwyciężczynię, która włoży na głowę wspaniałą koronę i przez najbliższy rok będzie szczycić się mianem królowej piękności.

Rzeszów stał się centrum pasji i kreatywności dla fanów LEGO dzięki największej w Europie wystawie budowli z klocków LEGO. Na zwiedzających czeka imponująca ekspozycja, która potrwa od 22 czerwca do 1 września w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall.

Festiwal Tuningu w Targach Kielce to obowiązkowy punkt w kalendarzu wszystkich miłośników czterech kółek. Wydarzenie zajęło wszystkie hale wystawiennicze oraz teren zewnętrzny. Pod wrażeniem imprezy byli miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali tu z różnych stron Polski. Zobaczcie, jak było w niedzielę.

Podkarpacie w dniach 21-23 czerwca będzie tętnić życiem dzięki licznie zaplanowanym wydarzeniom. Oto przegląd najciekawszych imprez, które odbędą się w naszym regionie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym zestawieniem, które gwarantuje niezapomniane przeżycia dla każdego!

Niedaleko turystycznego miasteczka Stepancminda (Kazbegi) znajduje się Dolina Truso. To jedna z najpiękniejszych gruzińskich dolin Kaukazu. Wijący się szlak w otoczeniu gór i rzeki Terek, zielone rozległe polany, wulkaniczne jezioro, mineralne kolorowe złoża, opuszczone wsie. To wszystko w ramach kilkunastokilometrowego trekkingu.

4 czerwca w H15 Boutique Hotel w samym centrum Warszawy swoją premierę miała limitowana edycja perfum Miss Polonia. Powstały one na 95-lecie wyborów miss dzięki współpracy z marką Sorvella Perfume. Z tej okazji powstały aż trzy wyjątkowe zapachy - czerwony, czarny i zielony.

W wyniku aktów wandalizmu zniszczone zostały ogrodzenie Parku Jordanowskiego oraz pokrowiec na materac do skoku wzwyż na stadionie lekkoatletycznym. Burmistrz Mateusz Kutrzeba apeluje do mieszkańców o poszanowanie wspólnej przestrzeni i zaprzestanie dewastacji mienia publicznego.

Telewizja Polska (TVP) otrzymała prawie 600 zgłoszeń od organizatorów publicznych pokazów meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2024. Udzielanie licencji potrwa do 14 czerwca, czyli dnia rozpoczęcia turnieju. TVP pokaże wszystkie 51 spotkań Euro 2024, co czyni ją jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do udzielania licencji i zgód na publiczne pokazy wszystkich meczów.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała pełne wyniki ze 100 proc. obwodów do głosowania w województwie podkarpackim.

Nie udało się Karpatom zdobyć punktów na pożegnanie trzeciej ligi. Rozstrzygający gol padł na samym początku, później zaś, mimo paru niezłych sytuacji, bramek już nie oglądano.