Mammobusy w Czarnej i Brzostku. Nowoczesna diagnostyka na wyciągnięcie ręki

Mammografia to kluczowe badanie w profilaktyce nowotworowej, które może uratować życie. Właśnie dlatego mammobusy, wyposażone w zaawansowany technologicznie sprzęt, odwiedzają różne zakątki Polski, by zapewnić jak największej liczbie kobiet dostęp do badań. W najbliższym czasie, 4 i 5 lipca, pojazdy te będą dostępne dla mieszkanek Podkarpacia, konkretnie w Brzostku i Czarnej. To doskonała okazja, aby w wygodny i szybki sposób zadbać o swoje zdrowie.

Kiedy i gdzie skorzystać z mammobusu?

W Brzostku, pojazd będzie czekał przy hali sportowej, ul. M.N. Mysłowskiego 11, już 4 lipca. Następnego dnia, 5 lipca, mammobus przemieści się do Czarnej (pow. dębicki), gdzie będzie można go znaleźć przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji, ul. Dworcowa 6a.

Aby zapisać się na badanie, wystarczy skontaktować się telefonicznie pod numerem 58 767 34 44 lub wypełnić formularz dostępny online. Jest to wyjątkowa szansa, by w prosty sposób przyczynić się do ochrony przed rakiem piersi, zwłaszcza dla kobiet w wieku od 45 do 74 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii.