Przegląd tygodnia z 18.06.2023 w Dębicy. Najważniejsze wydarzenia od 11.06 do 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W Galerii Krzywcza 97 zwiedzimy etno-izbę, zostaniemy poczęstowani kawą, herbatą i ciekawymi opowieściami. Będziemy mogli kupić wyroby wykonane przez regionalnych rękodzielników. Zero seryjnej chińszczyzny. To pomysł na firmę dla pasjonatów. Kto liczy na szybkie i duże zyski, szybko się rozczaruje.

Z Krakowa m.in. do Przemyśla i austriackiego Grazu dojechać można już pociągiem ze specjalnym bezprzedziałowym, panoramicznym wagonem! To pierwsza taka atrakcja na naszej kolei. Wagon, dzięki ogromnym oknom, pozwala pasażerom cieszyć się niesamowitymi widokami podczas jazdy.

Istnieje w Polsce miejsce, które swoim niewiarygodnym pięknem co roku przyciąga rzesze turystów. Jedni są spragnieni leniwego wypoczynku na plaży, inni – ekscytującej przygody, bowiem mazurskie jeziora to prawdziwy raj dla żeglarzy. Które są najlepsze na rejs? Oto akweny idealne na letni wypoczynek na wodzie.

Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście wzięli udział w obchodach Dnia Patrona Szkoły Podstawowej nr 11 – 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Władze Dębicy reprezentował Maciej Małozięć, zastępca burmistrza.

5 czerwca, biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył nominacje proboszczowskie 31 kapłanom diecezji tarnowskiej. Nowych gospodarzy będzie miało pięć parafii w powiecie dębickim: w Dębicy, w Zasowie, Żyrakowie, w Stasiówce i Podgrodziu oraz dwie w powiecie mieleckim: w Przecławiu i Dąbrówce Wisłockiej.

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.