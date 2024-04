Przegląd tygodnia z 21.04.2024 w Dębicy. Najważniejsze wydarzenia od 14.04 do 20.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Dębica, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

20 kwietnia w Domu Kultury "Mors" odbędzie się koncert grupy Moore Plays Moore ze specjalnym udziałem syna słynnego gitarzysty – Jacka Moore'a.

W niedzielę 21 kwietnia mieszkańcy Dębicy ponownie udadzą się do urn, by wybrać swojego nowego burmistrza. Po pierwszej turze wyborów, w której żaden z kandydatów nie osiągnął wymaganej większości, do drugiej tury przeszli Mateusz Kutrzeba z KW Prawo i Sprawiedliwość oraz Grzegorz Krycki z KKW Koalicja Obywatelska.