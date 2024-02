Prasówka z całego tygodnia 25.02.2024 w Dębicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Już od przeszło tygodnia lekarze z jarosławskiego szpitala psychiatrycznego prowadzą obserwację 20-letniego Jakuba W. ze Sławęcina koło Jasła. Młody mężczyzna został tymczasowo aresztowany po brutalnym zabójstwie jego matki i próbie odebrania życia ojcu. Zajmujący się sprawą śledczy są przekonani, że to on dźgał swoich rodziców nożem.

We wtorkowy wieczór w Grabinach (gm. Czarna w pow. dębickim) doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg. Do zdarzenia doszło w okolicach stacji PKP.

Rolnicy z Podkarpackiej Oszukanej Wsi blokują drogę dojazdową do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. Wspierają ich myśliwi oraz przewoźnicy. Blokadę trzech przejść granicznych po ukraińskiej stronie zapowiedzieli ukraińscy przewoźnicy. W Medyce, na torach kolejowych doszło do przepychanek z policją.

100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju.

W minimum kilku miejscach województwa podkarpackiego ma dojść we wtorek do akcji protestacyjnych rolników. Będą to blokady dróg prowadzących do polsko-ukraińskich, ale także powolny przejazd ciągników rolniczych. Tymczasem blokadę dróg do przejść granicznych w Ukrainie zapowiadają ukraińscy przewoźnicy.