Firma oponiarska "Dębica" poszukuje 200 nowych pracowników

Różnorodność stanowisk i perspektywy rozwoju

Benefity dla pracowników

Firma nie tylko zapewnia atrakcyjne warunki zatrudnienia, ale również oferuje bogaty pakiet świadczeń socjalnych oraz dostęp do prywatnej opieki medycznej dla swoich pracowników. Dodatkowo, pracownicy mają możliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach, które są dofinansowane przez firmę.

Lider branży na Podkarpaciu

Dębicka fabryka oponiarska jest jednym z największych pracodawców na Podkarpaciu, zatrudniając około 3 tys. osób. Specjalizuje się w produkcji opon do różnych rodzajów pojazdów, dostarczając swoje produkty nie tylko na rynek krajowy, ale również do 59 krajów na całym świecie. Jest to największy zakład Goodyeara w Europie oraz jedna z trzech największych fabryk na świecie.