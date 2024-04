Przegląd tygodnia z 28.04.2024 w Dębicy. Najważniejsze wydarzenia od 21.04 do 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Galeria Stara Ujeżdżalnia w Jarosławiu stała się miejscem magicznym podczas pierwszej edycji Targów Mody Ślubnej. To wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce w ubiegłą sobotę, było prawdziwą ucztą dla przyszłych par, pełną inspirujących propozycji i ślubnych trendów. Inicjatorem targów był Salon Urody DiJi Natural.

Za nami II tura wyborów samorządowych 2024. Do Państwowej Komisji wyborczej spłynęły już protokoły z Obwodowych Komisji Wyborczych. W naszym artykule znajdziecie oficjalne wyniki II tury wyborów na Podkarpaciu. Sprawdź, kto został wójtem, burmistrzem, prezydentem!

Waldemar Szumny z Prawa i Sprawiedliwości zareagował na wyniki sondażowe II tury wyborów w Rzeszowie, w których zdobył 43,9 proc. głosów. Mimo że nie udało mu się pokonać urzędującego prezydenta miasta, Konrada Fijołka, Szumny uważa, że jest to ogromny sukces jego ugrupowania.

Mateusz Kutrzeba według wstępnych wyników wygrywa fotel burmistrza w Dębicy.

