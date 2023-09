Przegląd prasy z tygodnia 17.09.2023. Co działo się w Dębicy. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Bieszczady swoim pięknem urzekają o każdej porze roku. Wrzesień w tym roku jest wyjątkowo ciepły i zachęca do wypraw w góry. Połoniny zaczynają „rudzieć”. Widoki są wspaniałe. Obejrzyjcie zdjęcia.

W Galerii Sztuki MOK w Dębicy przez najbliższy tydzień będzie dostępna do oglądania wystawa o tytule „Sonum”, której dzieła zostały wykonane przez artystów związanych z wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Dębicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Modne paznokcie na wrzesień to propozycja manicure, który nie tylko ozdobi dłoń, ale także przegoni jesienną chandrę! Bo przecież pięknie zrobione pazurki poprawią humor każdej kobiecie. A co będzie na topie w tym czasie? Koniecznie zobacz!

Zobacz kandydatów w wyborach 2023. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła listę kandydatów do Sejmu z okręgu numer 23 i do Senatu z okręgów numer 54, 55, 56. Kto pojawił się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej więcej szczegółów.

Józef i Wiktorię Ulmowie oraz ich siedmioro dzieci zostali włączeni do grona błogosławionych. Eucharystii w Markowej przewodniczył wysłannik papieża, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Dębicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.09 a 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rozchodniki rozkwitają we wrześniu i udają się nawet początkującym ogrodnikom. Potrzebują bardzo niewiele! Sprawdź, co trzeba im zapewnić ”?