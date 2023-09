Prasówka 24.09.2023 z całego tygodnia w Dębicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Dębica, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W związku z tragicznym wypadkiem z udziałem uczestników wyjazdu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy w dniu 22 września 2023 roku, Burmistrz Dębicy ogłosił żałobę w dniach od 22 września do 24 września 2023 roku. W wypadku zginęły dwie osoby, a 12 zostało rannych.

Stłuszczenie wątroby to niewidoczne i nieodczuwalny problem. Objawy pojawiają się późno, tymczasem choroba sprzyja zawałom i udarom. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD) dotyczy nawet co trzeciej dorosłej osoby, tymczasem brak jest zaleceń odnośnie leczenia dietą – a to podstawa również zdaniem lekarzy. Zobacz wyniki badań, w których wskazano 11 najważniejszych produktów i polecany rodzaj jadłospisu.