Prasówka 19.11.2023 z całego tygodnia w Dębicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Mimo wysokich mandatów, jakie przewiduje taryfikator, w dalszym ciągu nie brakuje kierujących jednośladami, którzy decydują się na jazdę po alkoholu. Do takiej sytuacji doszło w czwartek. Policjanci zatrzymali 29-letniego rowerzystę, który przez Dębicę jechał mając 1,8 promila alkoholu w organizmie.

Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

Jak informuje GDDKiA, w środę ok. godz. 13:35 na autostradzie A4 w Paszczynie (odcinek W. Dębica Wschód - W. Sędziszów) zderzyły się w ruchu trzy pojazdy: dwa samochody osobowe i bus.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Dębicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

O podniosłym charterze tej uroczystości świadczyła obecność Wojskowej Asysty Honorowej 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla oraz Wojskowej Orkiestry z Rzeszowa.

Na ścianie kamienicy przy ul. Smolki w Przemyślu, na której znajduje się historyczny mural, ktoś czarnym sprayem wykonał rysunek-napis, nawiązujący do jednego z przemyskich klubów sportowych.

Co roku 11 listopada w gminie Medyka bardzo podniośle obchodzone jest Święto Niepodległości. Za każdym razem jest to okazja do wspólnego świętowania tak ważnego wydarzenia w dziejach Polski.

Sprawdziliśmy, w których gminach województwa podkarpackiego - w przeliczeniu na jednego mieszkańca - produkowanych jest najwięcej śmieci. Zobaczcie nasz ranking.