Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Dębicy. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu.

Udzielenie pomocy rannej seniorce z podejrzeniem pęknięcia stawu biodrowego okazałao się sporym wyzwaniem dla ekipyPogotowia Ratunkowego z podstacji w Dębicy. Akcja ratunkowa prowadzona była w fatalnych warunkach pogodowych, przy 17-stopniowym mrozie, a do miejsca zamieszkania rannej koobiety nie można było dojechać. W bezpiecznym transporcie chorej do karetki pomogli strażacy.

Studniówka to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w życiu młodych ludzi. To nie tylko bal, ale również okazja do wyrażenia swojego indywidualnego stylu i poczucia mody. Dlatego też przygotowania do tego wyjątkowego wieczoru obejmują nie tylko wybór sukni czy fryzury, ale również zadbanie o perfekcyjny manicure. Oto najnowsze trendy i popularne wzory paznokci na studniówkę!

O godz. 1.40 w nocy mieszkańców domu przy ul Kruszej w Debicy obudził nagle alarm z czujnika tlenku węgla. Gdy na miejsce dojechali strażacy okazało się że czworo z piątki domowników uskarża się na dolegliwości zawiązane z zatruciem tlenkiem węgla.