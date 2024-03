Prasówka 3.03.2024 z całego tygodnia w Dębicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Dębicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Policja wyjaśnia okoliczności groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego, do którego doszło we wtorek na autostradzie A4 - w rejonie Sędziszowa Małopolskiego. Jedna osoba doznała obrażeń ciała i trafiła do szpitala.

Dębiccy policjanci zatrzymali 33-latka, który przekroczył dozwoloną prędkość w Straszęcinie. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie i zakaz kierowania pojazdami

28 lutego o godz. 11 w Domu Kultury Mors odbędzie się szósta odsłona koncertu charytatywnego „Miłość dociera wszędzie”.Tym razem dochód z wydarzenia przeznaczony będzie dla chorującego na adrenoleukodystrofię Kacpra.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 27 lutego chwilę przed godz. 15 na drodze krajowej nr 28 w Leszczawie Dolnej (gm. Bircza) w powiecie przemyskim. Na "zakręcie śmierci" ciężarówka z drewnem wypadła z drogi.