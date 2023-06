Tygodniowy przegląd prasy 4.06.2023: Dębica, 28.05-3.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Dębicy

Oto najlepsze sposoby na kaca. Alkohol w dużych ilościach ma bardzo zły wpływ na zdrowie człowieka. Jeśli pić to z umiarem. A co gdy wypije się zbyt dużo? Na drugi dzień kac murowany. Jak sobie z nim poradzić? Podajemy najlepsze domowe sposoby na kaca - KLIKNIJ W GALERIĘ

Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów na ławnika sądowego. To wybory na kadencję 2024 – 2027 do Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Dębicy – do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich i IV Wydział Pracy, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Świat, ale i Polska zna przykłady psów, które zostały uznane za najwierniejsze na świecie. Te czworonogi mają swoje pomniki,a jeden z nich stał się bohaterem niezwykle wzruszającego filmu, który do dziś jest jedną z najwyżej ocenianych produkcji na świecie wśród Internatów. Przyglądamy się rasom psów, które w naturalny sposób przywiązują się do właściciela, a do tego są najmądrzejsze. Kto na szczycie listy?