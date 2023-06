Wybory ławników w Dębicy. Można zgłaszać kandydatów

Siedmiu ławników wybierze Rada Miejska w Dębicy spośród zgłoszonych osób. Jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie (do Wydziału I Cywilnego/ II Karnego), dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Dębicy (do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich) i czterech ławników do Sądu Rejonowego w Dębicy (do IV Wydziału Pracy do orzekania w sprawach z zakresu pracy).

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać do 30 czerwca: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Ławnikiem może zostać osoba, która: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 30 lat, jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczyła 70 lat, jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika i posiada co najmniej wykształcenie średnie.