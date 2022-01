Towar za złotówkę. W których sklepach są największe promocje? Sprawdziliśmy [Biedronka, Lidl, Kaufland] RED.

Netto Masło ekstra z Łukowa Lumiko 200 g * Przy zakupie 2 szt. 24,95/1 kg Przy zakupie 1 szt. 32,45/1 kg 4,99 zł zamiast 6,49 zł Drugi produkt 46% taniej Cena promocyjna do 6 szt. Oferta ważna tylko we wtorek, 4 stycznia Fot Arkadiusz Gola Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Sklepy w styczniu obniżyły ceny produktów, za niektóre z nich zapłacicie zaledwie złotówkę! W dobie galopującej inflacji warto korzystać z takich okazji. Nie musicie jednak przeglądać gazetek promocyjnych - my zrobiliśmy to za Was! Wybraliśmy najciekawsze oferty. Gdzie są największe promocje? Gdzie zapłacicie najmniej? Zobaczcie, jakie rabaty czekają na Was w takich sklepach jak Biedronka, Lidl czy Kaufland.