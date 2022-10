Szkoły powiatu dębickiego po modernizacji [ZDJĘCIA] OPRAC.: MS

Zespół Szkół Specjalnych przeprowadził się już we wrześniu tego roku do nowej siedziby wartej ok. 30 mln zł. Ponad 741 tys. zł powiat dębicki przeznaczył też na modernizację elewacji, pracowni czy sanitariatów innych placówek oświatowych.