Uroczyste obchody 25-lecia Powiatu Dębickiego. Zobaczcie zdjęcia!

Nie sposób było również pominąć honorowych wyróżnień dla byłych liderów samorządu. Byli starości, wicestarości, przewodniczący rad powiatu, członkowie zarządu, sekretarze, skarbnik oraz radni wszystkich kadencji zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami oraz listami gratulacyjnymi. To symboliczne gesty wdzięczności za ich zaangażowanie i wkład w rozwój powiatu, które wręczył przewodniczący Rady Powiatu VI kadencji, Michał Maziarka.

W trakcie uroczystości nie zabrakło podsumowań, które w formie prezentacji sześciu kadencji samorządu powiatu dębickiego przedstawił wicestarosta Adam Pieniążek. Był to ważny moment refleksji nad osiągnięciami i zmianami, jakie zaszły w ciągu ostatnich dwóch i pół dekady.

25-lecie Powiatu Dębickieg o zainaugurował aktualny starosta Piotr Chęcie k, który przywitał zaproszonych gości. W swoim przemówieniu przypomniał, jak przez ostatnie 25 lat powiaty zyskały fundamentalne znaczenie w polskim porządku prawnym i społecznym, stając się integralną częścią organizacji administracji lokalnej. Decentralizacja państwa i budowanie wspólnoty stały się możliwe dzięki powstaniu samorządów, co pozwoliło Polakom na aktywne uczestnictwo w decyzjach dotyczących ich bezpośredniego otoczenia.

W gronie gości znaleźli się również prominentni politycy, jak poseł Jan Warzecha oraz marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, którzy przekazali życzenia i gratulacje, podkreślając znaczenie jubileuszu dla lokalnej społeczności.

Część artystyczna uroczystości była okazją do delektowania się lokalnymi talentami. Wystąpiły zespoły Bohema Trio oraz Presto Chango, które dodatkowo podkreśliły atmosferę święta.

25 lat istnienia samorządu Powiatu Dębickiego to nie tylko liczby, to także historia, zaangażowanie i wspólna praca setek osób, które współtworzyły i kształtowały ten wyjątkowy samorząd. Jubileuszowa ceremonia była więc nie tylko momentem refleksji nad przeszłością, ale także okazją do celebrowania wspólnych osiągnięć oraz budowania dalszej przyszłości powiatu.