Koncert grupy Moore Plays Moore ze specjalnym udziałem syna słynnego gitarzysty – Jacka Moore'a w Dębicy

Już w sobotę, 20 kwietnia o 19 godz., Dom Kultury "Mors" otwiera swoje podwoje dla miłośników muzyki z całego regionu. Tego wieczoru na scenie zagoszczą niezwykli artyści, tworząc wyjątkową atmosferę muzycznego święta. Serdecznie zapraszamy na koncert grupy Moore Plays Moore, który będzie niepowtarzalną okazją do podziwiania dziedzictwa legendy rocka – Gary’ego Moore’a.

Projekt Moore Plays Moore narodził się z pasji do twórczości Gary’ego Moore’a i pragnienia kontynuowania jego muzycznego dziedzictwa. Zespół, działający od 2019 roku, odbył już pięć tras koncertowych, zyskując uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ich energia i oddanie sprawiły, że projekt stał się prawdziwym fenomenem na światowej scenie muzycznej.

Gwiazdą wieczoru będzie Jack Moore, syn legendarnej postaci rockowej, który odziedziczył nie tylko talent ojca, ale i jego pasję do muzyki. Jego niezwykła gra na gitarze elektrycznej porwie wszystkich miłośników rocka i bluesa. To niezwykła okazja, by doświadczyć na żywo dziedzictwa Gary’ego Moore’a w wykonaniu jego własnego syna.

Do zespołu Moore Plays Moore dołączą także inni utalentowani artyści, jak Łukasz Gorczyca, Tomasz Dominik, Bogdan Topolski i Szymon Pejski, tworząc muzyczne widowisko pełne emocji i wirtuozerii.