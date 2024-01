Modne paznokcie na studniówkę 2024. Popularne wzory, kolory i stylizacje, które podbijają serca maturzystek Agnieszka Lisowicz

Studniówka to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w życiu młodych ludzi. To nie tylko bal, ale również okazja do wyrażenia swojego indywidualnego stylu i poczucia mody. Dlatego też przygotowania do tego wyjątkowego wieczoru obejmują nie tylko wybór sukni czy fryzury, ale również zadbanie o perfekcyjny manicure. Oto najnowsze trendy i popularne wzory paznokci na studniówkę!