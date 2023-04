Przegląd prasy z tygodnia 9.04.2023. Co działo się w Dębicy. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Które miasta Europy są najtańsze dla plażowiczów? Powstał nowy ranking, z którego możecie dowiedzieć się, gdzie warto zaplanować urlop i wakacje na plaży, jeśli nie chcecie wydawać majątku na noclegi, jedzenie i drinki. Przekonajcie się, w których miastach Hiszpanii, Grecji, Turcji czy Portugalii wypoczynek na słonecznej plaży kosztuje najmniej.

17 kwietnia na Podkarpaciu rozpocznie się tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 21 lipca. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.