Ponad 67 kilometrów przepłynęli uczestnicy „VII Memoriału Pływackiego im. Jana Pawła II w XVIII Rocznicę Śmierci” [RELACJA, ZDJĘCIA]

VII Memoriał spotkał się z dużą aprobatą mieszkańców nie tylko z terenu Gminy Dębica, ale całego Powiatu Dębickiego, którzy w różnym wieku od kilku do kilkudziesięciu lat licznie przybyli by uczcić pamięć o Papieżu. Był to czas, w którym spotkało się kilka pokoleń, czas który można było poświęcić zarówno na pływanie jak i rozmowę.

W VII Memoriale Pływackim im. Jana Pawła II w XVIII Rocznicę Śmierci wzięło udział ponad 350 osób, które pokonały dystans 67 175 metrów co dało 2 687 długości basenu. Duży wkład w osiągnięcie tak dobrego wyniku miały dzieci ze Szkół Podstawowych z Pustkowa-Osiedla, Brzeźnicy, Stobiernej, Podgrodzia, Paszczyny, Pustkowa, Pustyni oraz Gminnej Akademii Piłkarskiej Gminy Dębica Chemik Pustków.

Organizatorzy dla wszystkich uczestników przygotowali pamiątkowe medale z wizerunkiem Jana Pawła II, monety okolicznościowe, obrazki ze św. Janem Pawłem II, papieskie kremówki ufundowane przez Cukiernię Janusz i Emil Wiktor z Dębicy, które dodatkowo umilały czas podczas trwania Memoriału. Dodatkowo dla wszystkich uczestników Memoriału na balkonie krytej pływalni przygotowano wystawę poświęconą życiu i pontyfikatowi Papieża Polaka, którą przygotowali uczniowie i grono pedagogiczne Publicznych Szkół Podstawowych w Brzeźnicy i Stobiernej, których patronem jest Jan Paweł II oraz wystawa „Karol Wojtyła – narodziny” ze zbiorów myśli Jana Pawła II.