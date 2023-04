Prasówka z marca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd marca 2023 w Dębicy: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Lubicie Harry’ego Pottera? Jeśli należycie do licznego grona fanów czarodziejskiego uniwersum, to spodoba wam się limitowana edycja nowego smartfona inspirowana właśnie młodym czarodziejem. To również gratka dla fanów Hogwarts Legacy z tego samego uniwersum.

Dobra wiadomość dla polskich emerytów. ZUS podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie trzynastych emerytur. Wcześniejsza wypłata obejmie również te osoby, które otrzymują świadczenie do 10. dnia miesiąca. Listonosze dostarczą środki jeszcze przed Wielkanocą. Natomiast wszystkie przekazy pieniężne z ZUS powinny trafić do emerytów najpóźniej do 25 kwietnia. Sprawdź harmonogram wypłat „trzynastek”.