Prasówka z kwietnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Dębicy? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Dębicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Święto Biało-Czerwonej z przedszkolakami w Dębicy. Uroczyście podniesiono flagę i odśpiewano hymn ”?

Przegląd kwietnia 2023 w Dębicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Święto Biało-Czerwonej z przedszkolakami w Dębicy. Uroczyście podniesiono flagę i odśpiewano hymn 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji ponad pół tysiąca dębickich przedszkolaków z biało-czerwoną flagą w rękach spotkało się w piątek (28 kwietnia) na Rynku. 📢 Majówka 2023. Co się dzieje oraz co warto zobaczyć na Podkarpaciu i w okolicy Majówka w 2023 r. startuje 29 kwietnia (w sobotę) i może potrwać nawet do 7 maja (w niedzielę). Podpowiadamy miejsca, w które można się wybrać z przyjaciółmi, z rodziną czy samemu i miło spędzić czas. 📢 Tanie domy od komornika na Podkarpaciu. Sprawdź licytacje komornicze Licytacje komornicze na Podkarpaciu. Przedstawiamy oferty najtańszych domów od komornika w województwie podkarpackim. Wszystkie informacje o licytacjach pochodzą ze strony www.licytacje.komornik.pl. Na slajdach w galerii zostały zawarte informacje dotyczące ceny, wielkości działki, domu lub mieszkania, a także dodatkowe informacje. Sprawdź licytacje w GALERII.

Prasówka maj Dębica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Dębicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koszmarny wypadek na A4 pomiędzy Tarnowem i Dębicą. Po zderzeniu z ciężarówką z samochodu osobowego wypadł silnik Jedna osoba została poważnie ranna w wyniku wypadku, do którego doszło we wtorek (25 kwietnia) wcześnie rano na autostradzie A4 w rejonie Tarnowa. Ruch na jezdni w kierunku Rzeszowa odbywał się pasem awaryjnym.

📢 Kwietniowy Dzień Kobiet w gminie Fredropol [ZDJĘCIA] Przy smakowitym poczęstunku przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich we Fredropolu oraz zabawie tanecznej świętowano Dzień Kobiet. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt, wicemarszałek podkarpacki Piotr Pilch i wójt gminy Fredropol Mariusz Śnieżek. 📢 Wybory Miss Polski 2023. Wśród kandydatek jest dziewczyna z Dębicy [ZDJĘCIA] Do konkursu Miss Polski 2023 zgłosiło się ponad 160 dziewczyn, a spośród nich wybrano 59 półfinalistek, w tym dwie dziewczyny z Podkarpacia. To Nikola Dobrowolska z Dębicy oraz Gabriela Rogala z Rzeszowa. Do finału przejdą 24 kandydatki.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Te wydarzenia odbędą się w dniach 14-16 kwietnia. Wystąpi m.in. Kordian Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń! Koncert zagra m.in. Kordian. Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Szczegóły w naszej galerii!

📢 Pod Dębicą zaginęła 30-latka. Policjanci odnaleźli ją w opuszczonym domu. Była w ciężkim stanie Policjanci dębickiego wydziału kryminalnego, wraz z policjantami z Brzeźnicy, odnaleźli 30-latkę, której zaginięcie zgłosiła rodzina. Stan, w jakim znajdowała się kobieta, zagrażał jej życiu. Funkcjonariusze udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę lekarzy. 📢 Tanie samochody z LPG na Podkarpaciu. Zobacz TOP 10 aut do kupienia [ZDJĘCIA, CENY] Przedstawiamy tanie samochody z instalacją gazową do kupienia w przedziale cenowym od 4 do 6 tysięcy złotych. Jest to nasz subiektywny przegląd. Wybrane przez nas pojazdy wyprodukowane zostały w latach 1997-2006. Wszystkie oferty pochodzą z portalu OLX.pl. Zobacz TOP 10 tanich samochodów z LPG! 📢 Schrony i miejsca ukrycia w Dębicy. Strażacy przygotowali specjalną mapę Państwowa Straż Pożarna zakończyła rozpoczętą jesienią ubiegłego roku inwentaryzację schronów i miejsc ukrycia w Polsce, w tym także w Dębicy. Teraz widać, że kolorowo wcale nie jest - co prawda w miejscach doraźnego schronienia można ulokować 47 milionów osób, a w miejscach ukrycia (piwnice, podziemne garaże) około 1,1 mln osób, ale w prawdziwych, hermetycznych schronach jest miejsce dla zaledwie niespełna ponad 300 tysięcy osób. Jak sytuacja wygląda w Dębicy?

📢 Tragiczny pożar domu w Dębicy. Nie żyje mężczyzna Okres Świąt Wielkanocnych to był dla podkarpackich strażaków okres intensywnej pracy. Do pomocy byli wzywani 74 razy.

📢 Dom w Bieszczadach, który może być twój! Oto oferty nieruchomości wystawionych na sprzedaż W Bieszczadach jest ponad 30 domów na sprzedaż. Na portalu ogłoszeniowym OTODOM.pl sprawdziliśmy aktualne oferty z nieruchomościami z powiatów leskiego i bieszczadzkiego. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie ceny! 📢 Ponad 67 kilometrów przepłynęli uczestnicy „VII Memoriału Pływackiego im. Jana Pawła II w XVIII Rocznicę Śmierci” [RELACJA, ZDJĘCIA] W sobotę 2 kwietnia br. na Kompleksie Basenów „NEMO” w Pustkowie-Osiedlu odbył się VII Memoriał Pływacki im. Jana Pawła II w XVIII Rocznicę Śmierci, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica we współpracy z Gminą Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica, Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Stobiernej, Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, Klubem Sportowym Chemik Pustków oraz Parafią św. Stanisława BM w Pustkowie – Osiedlu. Po raz siódmy na terenie Gminy Dębica można było uczestniczyć w takiej formie upamiętnienia życia i pontyfikatu Jana Pawła II.

📢 Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa 2023 na Podkarpaciu. Sprawdź, kto zostanie wezwany [WIDEO] 17 kwietnia na Podkarpaciu rozpocznie się tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która potrwa do 21 lipca. Jej celem jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej. 📢 Marsz w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II przeszedł ulicami Medyki [ZDJĘCIA] Mieszkańcy Medyki wyruszyli z placu przy szkole, gdzie wybrzmiały pieśni o papieżu Janie Pawle II oraz słowa wypowiedziane przez Ojca św. na Westerplatte.