Wybory Miss Polski 2023. Wśród kandydatek jest dziewczyna z Dębicy [ZDJĘCIA]

- Rzeszów stał mi się bliski od początku studiów i już wtedy wiedziałam że chce zostać tu na dłużej. Jest to miasto innowacji, ciagle się rozwija pod względem wielu aspektów. To co w nim lubię to zieleń w środku miasta a także urokliwe miejsca skryte w kamienicach, które pozostają w sercu na dłużej. Kocham także Dębicę i jej okolice. Mamy wieżę widokową z której widać nasze piękne polskie góry, dlatego przez cały rok przyjeżdża tu mnóstwo turystów. Okolice Dębicy są również urokliwe i znane pod względem wielu pięknych zabytkowych miejsc jak i nowych które ciagle się rozwiją. Możemy pochwalić się między innymi Uzdrowiskiem Latoszyn-Zdrój - napisała na swoim Facebooku Nikola.