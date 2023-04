Prasówka 16.04.2023 z całego tygodnia w Dębicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości w Polsce warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

Do konkursu Miss Polski 2023 zgłosiło się ponad 160 dziewczyn, a spośród nich wybrano 59 półfinalistek, w tym dwie dziewczyny z Podkarpacia. To Nikola Dobrowolska z Dębicy oraz Gabriela Rogala z Rzeszowa. Do finału przejdą 24 kandydatki.

Przedstawiamy tanie samochody z instalacją gazową do kupienia w przedziale cenowym od 4 do 6 tysięcy złotych. Jest to nasz subiektywny przegląd. Wybrane przez nas pojazdy wyprodukowane zostały w latach 1997-2006. Wszystkie oferty pochodzą z portalu OLX.pl. Zobacz TOP 10 tanich samochodów z LPG!

Sukienki plus size to idealny wybór na wiosnę dla pań o nieco krąglejszych kształtach. Polskie celebrytki pokochały i często noszą w szczególności jeden z krojów, który jest uniwersalny, sprawdzi się do różnych okryć wierzchnich i przy wielu typach sylwetki. Często ma go na sobie choćby Magda Gessler, a widywana jest w nim również Joanna Liszowska czy Dominika Gwit. Co to takiego?