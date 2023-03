Dębica. Miasto zamieniło się działką z deweloperem. Co z parkingiem przy cmentarzu? [FOTO]

Barter miasta z deweloperem

Ile stron, tyle samo głosów, choć z tymi akurat bywało różnie. A to za sprawą miejskich radnych, którzy co do zamiany nieruchomości mieli różne zdania w nieodległym czasie. Przy pierwszym projekcie w lipcu 2022 roku 7 radnych było za, 13 przeciw, przewodniczący Józef Sieradzki był nieobecny. Przy kolejnym głosowaniu nad uchwałą w grudniu tego samego roku też 7 radnych był za, ale tylko 3 przeciw. 11 wstrzymało się od głosu, dzięki czemu uchwała została podjęta a działki zamieniono. Miasto zostało właścicielem działki przy ulicy Wielopolskiej, a Maciej Armata wszedł tym samym w posiadanie działki bezpośrednio sąsiadującej ze Szpitalem Powiatowym w Dębicy.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie roszady przy oddawaniu głosów. Dziwnym trafem ci, którzy głosowali wcześniej za, później wstrzymali się od głosu. Radny, który wcześniej głosował przeciw dał się przekonać i zwolenników uchwały wzmocnił, podobnie jak nieobecny przewodniczący Józef Sieradzki, który pomysł zamiany poparł. Jedynymi osobami, które stawiały twardo opór byli Monika Garduła, Adam Rogowski i Piotr Michoń.