Ruszył pierwszy etap prac na stadionie Wisłoki w Dębicy

Na to zadanie z niecierpliwością czekali miłośnicy piłki nożnej i Klubu Sportowego Wisłoka. Ruszyły roboty przy rozbiórce trybuny boiskowej. Zanim jednak prace mogły się rozpocząć Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HAND-BUD, które wygrało przetarg na realizację inwestycji, musiało opracować dokumentację i uzyskać stosowne pozwolenia. Stadion miejski ma być dostosowany do obowiązujących przepisów oraz wymogów PZPN odpowiadających standardom organizacji rozgrywek na poziomie 2 ligi.

W ramach umowy oprócz rozbiórki starej trybuny wykonawca zrealizuje: budowę trybuny stadionu wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w stanie surowym, montaż energooszczędnego oświetlenia: w ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach szatniowych, sanitarnych i sędziowskich oraz na nowobudowanej trybunie, 4 maszty oświetleniowe stadionu piłkarskiego, budowę parkingów, budowę przyłącza wraz z podpięciem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zbiornika retencyjnego wraz z podjęciem do miejskiej kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji wybudowany zostanie też zbiornik retencyjny, który będzie podpięty do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Prace kosztować będą blisko 6 mln złotych. 4,5 mln złotych to środki pochodzące z Polskiego Ładu, a pozostałe 1,5 mln zł to środki zabezpieczone w budżecie miasta. Realizacja tej części inwestycji ma zakończyć się w grudniu 2023 roku.