W Dębicy powstanie długo wyczekiwany skatepark za prawie 700 tys. zł

Jeszcze w tym roku przy ul. Ligęzów w Dębicy powstanie skatepark. Będzie tam długo oczekiwany, szczególnie przez młodych mieszkańców, tor do jazdy na rolkach i deskorolkach.

W ramach tego zadania planowane są różnorodne elementy, takie jak Quarter pipe, funbox z poręczą 3/3 +, poręcz 2/3 +, piramida, quarter Pipe + bank Ramp, Street Platform, poręcz prosta, ławka młodzieżowa i stojak rowerowy.

Jest to zróżnicowany zestaw, który zapewni wielostronną rozrywkę dla pasjonatów jazdy na rolkach i deskorolkach.

Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 700 tys. złotych. Burmistrz Szewczyk podkreśla, że pomimo przekroczenia początkowego budżetu na to zadanie, zdecydował o przesunięciu dodatkowych 183 tys. złotych, aby zapewnić młodym osobom wysokiej jakości obiekt do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

-Oferty przetargowe były wyższe niż zakładał nasz budżet na to zadanie. Zdecydowałem jednak o przesunięciu dodatkowych 183 tys. złotych, aby powstała atrakcja skierowana głównie do młodych osób, które cenią sobie takie formy aktywności na świeżym powietrzu - zaznaczył Mariusz Szewczyk.

Realizacja tego projektu jest planowana na niespełna 6 miesięcy, co oznacza, że mieszkańcy Dębicy mogą spodziewać się nowego miejsca do zabawy już wkrótce.