W Dębicy ponad 30 wnioskodawców otrzyma dofinansowanie na wymianę pieca

W tym roku do Urzędu Miejskiego w Dębicy wpłynęło więcej wniosków niż zakładał program, dlatego burmistrz Mariusz Szewczyk zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych środków na wymianę pieców.

To już piąta edycja projektu wymiany starych kotłów w Dębicy. Dotacje zostały przeznaczone na zakup i montaż pieca gazowego lub kotła na paliwo stałe, posiadającego certyfikat klasy 5.

Program skierowany jest do mieszkańców miasta, którzy są właścicielami nieruchomości w granicach administracyjnych Dębicy. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba do ubiegania się o udzielenie dofinansowania wymagana jest zgoda wszystkich osób.

źródło: Urząd Miasta Dębica