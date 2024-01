Ubywa mieszkańców Dębicy. Rodzi się coraz mniej dzieci. Statystyczne podsumowanie 2023 roku

Według danych Urzędu Stanu Cywilnego (USC) Dębica, liczba osób zameldowanych na pobyt stały spadła do 42 188, osiągając najniższy poziom od 24 lat. W 1998 roku Dębica liczyła dokładnie 49 107 mieszkańców.

Na koniec ubiegłego roku, wśród zameldowanych mieszkańców, 22 028 to kobiety, a 20 160 to mężczyźni. Jednak liczba mieszkańców na pobyt czasowy w 2023 roku wzrosła do 691, z czego 250 stanowią kobiety, a 441 mężczyźni. Wzrost ten może być interpretowany jako efekt migracji tymczasowych.