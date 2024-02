Przegląd tygodnia z 11.02.2024 w Dębicy. Najważniejsze wydarzenia od 4.02 do 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku.

Policjanci zatrzymali do kontroli kierującego BMW. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny ponad 2 promile alkoholu. Za kierowanie samochodem, będąc w stanie nietrzeźwości, 35-latek odpowie przed sądem.

Dziś protest rolników na terenie województwa podkarpackiego. Rolnicy domagają się m.in. odejścia lub reformy „Zielonego ładu”, ograniczenia importu z Ukrainy, pracy nad rozwojem hodowli w Polsce. Chcą też dopłat do zboża, mleka, nawozów i paliwa.

Od godz. 9 trwa protest rolników w Medyce. Zablokowany jest dojazd do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego. Rolnicy przechodzą przez przejście dla pieszych. W ciągu godziny przepuszczany jest jeden pojazd ciężarowy. Samochody osobowe kierowane są przez policję na drogę gminną.

Beata Ścibakówna to jedna z najlepszych polskich aktorek, która wyróżnia się nie tylko talentem, ale także nieprzeciętną urodą. Dzisiaj należy do grona najpiękniejszych kobiet w swoim wieku. Zastanawiasz się, jak wyglądała w młodości? Zebraliśmy w jednym miejscu jej archiwalne zdjęcia.

Po raz pierwszy w tym roku, 6 i 7 lutego odbył się drugi etap postępowania kwalifikacyjnego do służby w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. O służbę w Straży Granicznej zawalczyło 59 osób.

W piątek, 9 lutego, o godz. 10 mają się rozpocząć blokady dróg do przejść granicznych na granicy z Ukrainą oraz autostrad i dróg w całej Polsce. Jednak to nie wszystko. Zapowiadane są inne akcje, choćby "wycieczki ciągnikami do wielkich marketów".