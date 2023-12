Przegląd prasy z tygodnia 3.12.2023. Co działo się w Dębicy. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Zakończył się remont półkilometrowego odcinka od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Lwowskiej. Inwestycja obejmowała wykonanie nowego asfaltu, ułożenie chodnika z kostki brukowej oraz zjazdy do posesji. Nie zabrakło również nowej kanalizacji deszczowej oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 11.

Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych.

Na rządowych stronach internetowych można sprawdzić, czy nasz adres e-mail jest zagrożony wyciekiem danych, do jakiego doszło w ostatnich dniach z firmy diagnostycznej ALAB Laboratoria. Wystarczy zalogować się za pomocą usługi mObywatel. Firma wydała też oświadczenie ws. ataku na jej serwery.

Parki Kieszonkowe to “miniaturki” dużych parków, są one przeznaczone do spędzania czasu z rodziną, z dziećmi.

W dębickim kościele Ducha Świętego, w parafii Matki Bożej Anielskiej od prawie 50 lat odbywają się koncerty Cecyliańskie, od 2 lat są natomiast częścią Międzynarodowego Festiwalu „Dębickie korzenie” – Krzysztof Penderecki in memoria.