Przegląd prasy 29.06.2024 Dębica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dębicy

W województwie podkarpackim, choć nie ma tylu zamków, co w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, to jednak warto je odwiedzić. Na Podkarpaciu naliczyliśmy 18 zamków i ruin, które wchodzą w skład Podkarpackiego Szlaku Domów i Ogrodów Historycznych. Wszystkie te miejsca są godne zwiedzania i poznawania ich historii.

Od września będzie można polecieć z Jasionki do Mediolanu liniami Wizz Air.** Regularne rejsy będą odbywać się dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty. To drugi włoski kierunek z podrzeszowskiego lotniska, co zapowiada sukces, biorąc pod uwagę popularność lotów do Rzymu.