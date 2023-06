Prasówka z maja 2023. Sprawdź, co działo się w Dębicy. Czy jesteś na bieżąco?

Przeczytaj, gdzie zlokalizowane są dobre lodziarnie w Dębicy. Z pewnością wszyscy kojarzą je z latem. Trudno wyobrazić sobie gorący, słoneczny dzień bez orzeźwiającego deseru, jakim właśnie są lody. Sprawdź jak powstawały i gdzie pojawiły się po raz pierwszy. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Dębicy.

Aktualne trendy w aranżacji i wyposażeniu wnętrz pokazują, jak w ostatnim czasie zmieniają się nasze domy. Teraz z większą świadomością podchodzimy do urządzania wnętrz, wybierając solidne, funkcjonalne meble o ponadczasowym wzornictwie. Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2023, a jednocześnie zostanie z nami na lata?

Instruktorzy, muzycy, kierownicy ośrodków kultury oraz bibliotekarki odebrali podziękowania za swoją pracę z okazji Dnia Działacza i Animatora Kultury. Była to okazja do uhonorowania i docenienia osób, które poświęcają się na rzecz promocji kultury i twórczości. Dla wyróżnionych wystąpiła Danuta Borowiecka.

Podkarpaccy policjanci od lat współpracują z placówkami oświatowymi, które realizują program nauczania dla klas mundurowych. To okazja do przypomnienia młodzieży zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a także promocji zawodu policjanta. Tym razem uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie mieli okazję poznać zasady pracy technika kryminalistyki podczas spotkania z policjantką Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń! Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii tej formy sztuki. Rysunkowe wersje bohaterów zna każdy, jednak okazuje się, że postacie wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki SI, która pokazała kultowych bohaterów „jak żywych”. Efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy.

Nowy wiadukt nad linią kolejową nr 25 Padew - Mielec – Dębica został oficjalnie otwarty. Obiekt zastąpił dwa przejazdy w poziomie szyn przy ul. Orlej i Kosmonautów w Mielcu. To strategiczna inwestycja usprawniająca ruch i znacznie poprawiająca bezpieczeństwo w ruchu.

Trwa czas Pierwszych Komunii Świętych. Jakie trendy panują wśród tortów? - W tym sezonie popularnością cieszy się smak egzotyczny, czyli jasne ciasto z malinami, mus z białą czekoladą i wanilią, konfitura marakujowa z mango, mus malinowy - wylicza Aleksandra Morys, właścicielka Atelier Słodkości z Dębicy. - Naszym hitem od kilku lat jest też smak Kinder bueno - ciemne ciasto, krem z batonikami Kinder Bueno, krem porzeczkowy, chrupka o smaku czekoladowym. Jeśli chodzi o dekorację tortów, to najczęściej biel, złoto oraz żywe kwiaty i personalizowane toppery. Na kolejnych slajdach pokazujemy zdjęcia pięknych i smacznych tortów.

To kolejne drzewa, które będą zdobić las pamięci, który powstał w 2009 roku w ramach akcji „Łączą nas drzewa”.

Dębicki Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Drogowców 13 zyskał więcej miejsca i został przebudowany. Został także zakupiony podest ruchomy do kontenerów oraz wózki służące do transportu gabarytów na terenie Punktu.

Giełda Wschód w Skołoszowie to bazar, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Jest dużo obrań, staroci, asortymentu do ogrodu i domu, a także gastronomia. Zobaczcie, czym handlowano w sobotę 13 maja.

Ten fason spodni damskich to idealne rozwiązanie dla kobiet, które stawiają na wygodę i styl. To właśnie w nich pojawiły się Katarzyna Cichopek, Anna Lewandowska i Małgorzata Rozenek-Majdan. Możesz do nich nosić buty sportowe, sandałki i szpilki. Zobacz najmodniejsze spodnie tego roku!

W czwartek, 11 maja, odbyły się obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Dębicy. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Danielowi Dryniakowi i przeglądem pododdziałów.