Cztery nowe pojemniki na elektrośmieci w Dębicy. Sprawdź, gdzie się znajdują!

W ramach zbudowanego przez firmę MB Recycling i Fundację „Odzyskaj Środowiska” systemu Elektryczne Śmieci miasta wspierane są specjalnymi pojemnikami przygotowanymi do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. System opróżniania pojemników jest uzupełniony logistyką oraz specjalistycznym transportem przeznaczonym do szybkiego i sprawnego odbioru elektrycznych śmieci. Wszystkie zebrane elektrośmieci są transportowane do zakładów przetwarzania, gdzie są w sposób bezpieczny i zgodny z prawem demontowane i przekazywane do recyklingu.

Elektrośmieci to zużyty, popsuty już nieużywany sprzęt działający kiedyś na prąd lub baterie. Najważniejsze jednak, żeby urządzenia nie były większe niż 50 cm. Zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, uznawane są za odpady niebezpieczne, wymagające selektywnej zbiórki. Pojemniki na tego typu odpady są dla mieszkańców Dębicy najwygodniejszą, najprostszą i bezpłatną możliwością pozbycia się elektrycznych śmieci zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawnymi, a przede wszystkim w trosce o czyste środowisko.