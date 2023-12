Prasówka z listopada 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Zakończył się remont półkilometrowego odcinka od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Lwowskiej. Inwestycja obejmowała wykonanie nowego asfaltu, ułożenie chodnika z kostki brukowej oraz zjazdy do posesji. Nie zabrakło również nowej kanalizacji deszczowej oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 11.

Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

Parki Kieszonkowe to “miniaturki” dużych parków, są one przeznaczone do spędzania czasu z rodziną, z dziećmi.