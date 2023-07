Prasówka z całego tygodnia 16.07.2023 w Dębicy. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Dębica, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Największym, blisko 200-tysięcznym miastem na Podkarpaciu jest Rzeszów. Na kolejnych miejscach podium znajduje się Mielec i Przemyśl. A jak wygląda ranking najmniejszych miast? W oparciu o dane z GUS-u z 2022 roku, stworzyliśmy zestawienie najmniejszych miast w woj. podkarpackim. Sprawdźcie!

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie montażu zbiorników na deszczówkę w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Teraz dębiczanie zainteresowani dotacją otrzymają umowy do podpisania, które należy dostarczyć do urzędu.