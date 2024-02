Pijany 33-latek ze Straszęcina uciekał przed policją

26 lutego, funkcjonariusze Policji z Dębicy przeprowadzali rutynową kontrolę prędkości w miejscowości Straszęcin. W trakcie działań zauważyli osobowego opla poruszającego się z nadmierną prędkością w obszarze zabudowanym, osiągając prawie 100 km/h.

Po wydaniu polecenia zatrzymania pojazdu, kierowca Opla zdecydował się na desperacką próbę ucieczki. Po krótkim pościgu zjawił się na terenie jednej z posesji, gdzie został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Okazało się, że kierowca, 33-letni mieszkaniec Straszęcina, był pod wpływem alkoholu, co potwierdziło badanie alkomatem wykazujące ponad promil alkoholu w jego organizmie. Co więcej, zgodnie z danymi policyjnej bazy, mężczyzna posiadał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, ważny do roku 2026.

Sprawa została przekazana do dalszego postępowania, a 33-latek został osadzony w policyjnym areszcie. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.