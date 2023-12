Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Dębicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Dębica, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Podkarpacia zatrzymali parę Polaków poszukiwanych listami gończymi. Do zdarzenia doszło podczas działań związanych z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji – poinformował w czwartek rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotr Zakielarz.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.