Prasówka 19.05.2024 z całego tygodnia w Dębicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Dzisiaj na skrzyżowaniu ul. Wolności z ul. Lwowską w Mielcu doszło do wypadku. Kierujący pojazdem marki Seat potrącił rowerzystkę. 17-latka, która kierowała jednośladem, trafiła do szpitala.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Noc Muzeów, Food Truck Festivals w Tarnobrzegu, Imieniny Iwonicza-Zdroju, Powiatowy Dzień Strażaka w Nisku, Starych Potraw Smak i Urok w Błażowej. Szczegóły w naszej galerii.

Cztery osoby trafiły do szpitala po środowym wypadku na autostradzie A4 w miejscowości Chałupki w powiecie przeworskim. Samochód osobowy uderzył w tył wojskowej ciężarówki.

W Polańczyku zainaugurowano nową przystań dla łodzi o napędzie elektrycznym, która wyróżnia się na tle innych obiektów tego typu w Polsce, Europie Środkowej i Północnej. Z 56 łodziami elektrycznymi „Relavia” staje się największą wypożyczalnią takich jednostek. Projekt, który przyczynił się do powstania przystani, został sfinansowany dzięki funduszom norweskim oraz wsparciu z budżetu państwa, a jego łączna wartość przekroczyła 10 mln zł.

Najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie 42-latek, który podejrzany jest o kradzież rozbójniczą. Mężczyzna włamał się do jednego z domów jednorodzinnych, a kiedy został przyłapany przez właściciela, zaatakował go i uciekł. Mieszkaniec Dębicy działał w warunkach recydywy. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.