Czerwiec w Dębicy: Przegląd prasy z maja 2024 w Dębicy, najważniejsze informacje miesiąca

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Reggae nad Wisłokiem 2024 w Rzeszowie, Zew Się Budzi Festiwal 2024 w Lesku, Zlot Motocyklowy w Kolbuszowej, XV Parada Konna w Żarówce, Jarmark Folklorystyczny w Sanoku, Otwarcie Pory Zdrojowej - Iwonickich Wspomnień Czar w Iwoniczu-Zdroju, Dni Gminy Solina. Szczegóły w naszej galerii.

Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów festiwalu będzie tradycyjne odsłonięcie nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Ta wyjątkowa ceremonia to hołd dla wybitnych artystów, którzy swoją twórczością i talentem przyczynili się do rozwoju polskiej muzyki.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Dębicy 2024, Podkarpacki Bazarek w Boguchwale, Pogórzańska Nuta w Dynowie, Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie, XXXIV Łemkowski Kermesz w Olchowcu, 21. Wyścig Górski Prządki. Szczegóły w naszej galerii.

Iwonicz-Zdrój koło Krosna to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w województwie podkarpackim. Region na skraju Beskidu Niskiego wyróżnia się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i klimatycznymi. Rozległe lasy, które są pozostałością po dawnej puszczy karpackiej, wzbogacają nie tylko widoki, ale również kształtują unikalny mikroklimat o właściwościach leczniczych.

Dzisiaj na skrzyżowaniu ul. Wolności z ul. Lwowską w Mielcu doszło do wypadku. Kierujący pojazdem marki Seat potrącił rowerzystkę. 17-latka, która kierowała jednośladem, trafiła do szpitala.

W Polańczyku zainaugurowano nową przystań dla łodzi o napędzie elektrycznym, która wyróżnia się na tle innych obiektów tego typu w Polsce, Europie Środkowej i Północnej. Z 56 łodziami elektrycznymi „Relavia” staje się największą wypożyczalnią takich jednostek. Projekt, który przyczynił się do powstania przystani, został sfinansowany dzięki funduszom norweskim oraz wsparciu z budżetu państwa, a jego łączna wartość przekroczyła 10 mln zł.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Noc Muzeów, Food Truck Festivals w Tarnobrzegu, Imieniny Iwonicza-Zdroju, Powiatowy Dzień Strażaka w Nisku, Starych Potraw Smak i Urok w Błażowej. Szczegóły w naszej galerii.

Najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie 42-latek, który podejrzany jest o kradzież rozbójniczą. Mężczyzna włamał się do jednego z domów jednorodzinnych, a kiedy został przyłapany przez właściciela, zaatakował go i uciekł. Mieszkaniec Dębicy działał w warunkach recydywy. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.