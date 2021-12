Kiedyś Dambicha, Dabicza a teraz Dębica. Dykcyonarz miejscowy powiatu dębickiego

Praca jest zbiorem wielu ciekawostek dotyczących nie tylko Dębicy, ale całego regionu. Sam autor pisze, że jest to opowieść.

- Nazywam to opowieścią z braku lepszego określenia, bo słownikowe definicje wymieniają dwie składowe terminu: to, co się opowiada, opowiadana historia, i uporządkowanie narracyjne z wyraźnymi cechami gawędy. Pisząc, starałem się, by to wszystko tu się znalazło: subiektywny narrator pozwalający sobie na osobiste dygresje, i lżejszy, może nawet żartobliwy ton wypowiedzi. A narracja? Cóż, nie ma tu fabuły, bo to opowieść(...), która domaga się słuchaczy. By ich zyskać, opowieść powinna mieć podstawowy walor: być ciekawa i zajmująca. Co do słuchaczy - mogę mieć nadzieję, że moja opowieść tych znajdzie, zajmie ich i zaciekawi - pisze we wstępie Leszek Połomski.