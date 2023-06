Fotowoltaika niebawem na dachu Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Umowa już podpisana. Finał prac najpóźniej za trzy miesiące

- Wpisujemy się w trend ekologiczny, bo oprócz tego, że będziemy oszczędzać, to zaczniemy także korzystać z energii naturalnej. Nasza instalacja fotowoltaiczna będzie miała moc 40 kW. Zużywaliśmy maksymalnie do tej pory około 30 kWh w tych szczytowych momentach poboru energii elektrycznej, mamy więc nawet margines – podkreśla dr n. med. Grzegorz Gałuszka, dyrektor Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

Nadwyżka nie jest przypadkowa.

– Cały czas się rozwijamy i trzeba myśleć o tym, że musimy podejmować się nowych zadań, na co musi być przestrzeń i w takim zakresie. Dodatkowo przy tej inwestycji będziemy montować dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych, to też jest to nowość, ale od razu wychodzimy naprzeciw tym zmianom, które już w niedalekiej przyszłości będą nieodzowne.

Koszt inwestycji to 218 tysięcy zł. Finansujemy ją z własnych środków, aczkolwiek robimy to przy zachowaniu zasady konkurencyjności, tak żeby ewentualnie spełnić wszelkie warunki konkursowe na środki, które w przyszłości się pojawią i będziemy mogli się starać o refinansowanie tej inwestycji – informuje dyrektor. Dodaje, że ma już wiadomości potwierdzające, że będzie możliwość, by z takich projektów skorzystać.