Budowa nowego magazynu e-commerce LPP na Podkarpaciu na półmetku. Trwa nabór pracowników [ZDJĘCIA]

Kolejne etapy inwestycji, w tym zaplanowane na koniec czerwca zamknięcie budynku blachą dachową oraz elewacją pozwolą deweloperowi na rozpoczęcie już wkrótce prac wewnętrznych. Tempa nabiera również montaż części biurowej. Prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu wokół magazynu mają zakończyć się już w sierpniu. Zaplanowane wówczas udostępnienie przez dewelopera budynku hali pozwoli LPP na przyjęcie pierwszych dostaw zaplecza technologicznego i rozpoczęcie wyposażania obiektu w systemy magazynowe oraz przygotowania do uruchomienia magazynu w czwartym kwartale br.

- Powierzchnia powstająca w ramach Panattoni Park Rzeszów North to kolejna nasza realizacja dla LPP pod e-commerce – tylko w tym roku dostarczymy firmie aż 133 000 m kw. Rozwój sprzedaży internetowej sprzyja zwiększeniu zasobów magazynowych, a jak pokazują nasze inwestycje - jesteśmy na to gotowi, oferując klientom dostosowane powierzchnie pod wybrane procesy w najlepszych lokalizacjach. Dbamy o to, aby znajdowały się blisko rynków zbytu i pracowników oraz miały dostęp do odpowiedniej infrastruktury drogowej. Te wszystkie kryteria spełnia nasza podkarpacka inwestycja, która rośnie w oczach - powiedziała Martyna Sochaczewska, Leasing Director w Panattoni.