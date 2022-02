WAŻNE! Prezydent Przemyśla tłumaczy „czego nie robić, a co robić”

Poniżej publikujemy jego treść:

Bardzo prosimy o nie przyjeżdżanie do Przemyśla w ciemno w celu zabrania jakiś osób. Przyjeżdżajcie tylko wtedy, kiedy jedziecie po rodzinę lub znajomego i wiecie, że te osoby z wami pojadą. Osoby opuszczające tereny objęte wojną są nieufne i bardzo niechętnie korzystają z transportu prywatnego. Niestety pojawiły się również przypadki naciągaczy

Prosimy o nie przywożenie dużych dostaw wody i innych produktów bezpośrednio do punktu recepcyjnego na dworcu PKP w Przemyślu. Prosimy o wcześniejszy kontakt gdzie należy dowieźć rzeczy przez siebie dowiezione. Dla transportów z wodą będzie to baza MZK przy ulicy Lwowskiej 9A, dla produktów spożywczych, pieczywa, nabiału itp. będzie to Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych przy ul. Bakończyckiej 11, dla innych produktów będzie to sala przy ulicy Wodnej 2.