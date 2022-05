Ponad 12 ton żywności trafiło do potrzebujących w Gminie Dębica

Pomoc żywnościowa w postaci paczki to minimum kilka artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo. Wsparcie w tej postaci kierowane jest do osób spełniające kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dla osób samotnych, starszych i schorowanych, którzy we własnym zakresie bądź przy pomocy członków rodziny nie mogli odebrać artykułów żywnościowych CUS Gminy Dębica zagwarantowało transport żywności.